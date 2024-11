"Seremos a presidência de todos e todas", diz Poli após vitória

Durante a comemoração de sua vitória na eleição para a presidência da seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF), Paulo Maurício Braz Siqueira, o Poli, disse que a vitória foi de “um grupo que ama verdadeiramente a advocacia”.

No discurso, que ocorreu em seu comitê de campanha, na 709 Norte, o advogado afirmou que, a partir de hoje, a OAB-DF terá uma presidência “de todos e todas, acolhendo todas as diferenças”.

“Só quem está aqui sabe a batalha que foi. Lutamos contra tudo e todos. A OAB não tem e nunca terá dono, a OAB é para todos”, pontuou. “Esta é a vitória de um grupo que ama verdadeiramente a advocacia e que quer entregar mais oportunidades para os jovens e para as mulheres”, acrescentou Poli.

O advogado ressaltou que quem ganha a eleição é aquele que faz seu trabalho com amor. “Quem quiser trabalhar na OAB, venha, mas venha livre de todas as amarras”, destacou o novo presidente da OAB-DF.

Continuidade

Vice-presidente da chapa vencedora, Roberta Queiroz também discursou, destacando o trabalho do atual presidente da seccional, Délio Lins e Silva Junior. “Nada disso seria possível sem a continuidade do trabalho impecável do presidente. Juntos, somos imparáveis”, apontou. “Estaremos de portas abertas para todos. Somos uma OAB onde independência e confiança caminham juntas”, garantiu a advogada.

A chapa encabeçada por Poli, que vai comandar a OAB-DF no triênio 2025-2027, teve a preferência de mais de 11,6 mil eleitores, 41,37% do total de votos válidos registrados na eleição deste domingo (17/11).

Em segundo lugar, ficou a Chapa 10, do candidato Cleber Lopes, com 30,67% dos votos, seguido pela Chapa 20, liderada por Everardo Ribeiro Gueiros Filho, com 12,91% dos votos. A votação ocorreu pela segunda vez consecutiva via on-line e durou um total de oito horas até o resultado final, divulgado em uma live no canal do YouTube do conselho.