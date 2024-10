Sobradinho derrota Legião por 3 x 1 e conquista segunda divisão do DF

O Sobradinho recebe a taça de campeão da Série B do DF no gramado do Bezerrão: título invicto e vaga na elite em 2025 ao lado do vice, Legião - (crédito: Júlio César/Sobradinho EC)

A Série B do Campeonato do Distrito Federal tem campeão. Garantidos na disputa do Candangão 2025, Sobradinho e Legião decidiram o título na manhã deste sábado no Estádio Bezerrão, no Gama. Protagonista da melhor campanha da segunda divisão, o time alvinegro derrotou o time alaranjado por 3 x 1 e garantiu o bicampeonato invicto na competição.

O primeiro tempo começou com as duas equipes trabalhando bem a bola. O Legião explorava bem a lateral esquerda com Lucão e levava mais perigo. Porém, com uma jogada bem trabalhada, também pelo lado esquerdo, o Sobradinho quem aproveitou a oportunidade e uma assistência do artilheiro Gilvan encontrou Paranhos, que finalizou e abriu o placar aos seis minutos da primeira etapa.

Com o placar favorável ao Sobradinho, o Legião aparentou sentir a pressão. Errou passes e em uma dessas falhas, perdeu a bola no meio de campo para o camisa 8, Paranhos. Charles tocou para Gilvan, que recebe sozinho e finalizou, ampliando o placar para o Leão da Serra. Aos 42, o camisa 10 Luigi chutou de fora da área e trouxe o primeiro lance de perigo a favor do Legião antes do intervalo com placar parcial favorável ao Sobradinho.

O técnico do Legião, Jonathan Gabriel, voltou para o segundo tempo com uma formação mais ofensiva, mas não intimidou o Sobradinho. O adversário manteve a marcação sob pressão em cima dos zagueiros adversários. Mesmo assim, o Legião teve a chance de diminuir o placar aos 15 minutos da etapa final. Guilherme Guerreiro fez pivô dentro da área, mas chutou travado para o goleiro Glaycon fazer a defesa.

O Sobradinho respondeu com Hítalo. Ele havia entrado no lugar de Lucas Victor, trabalhou a bola pela direita, invadiu a área e ficou cara a cara com o goleiro Sucuri do Legião, mas mandou para fora. O terceiro gol estava maduro e saiu depois de uma cobrança de escanteio. O zagueiro Dedé cabeceou para o fundo da rede.

O Legião diminuiu depois de uma troca de passes, Izarron cruzou para dentro da área e encontrou Luigi, mas não foi o suficiente para o Legião. O jogo terminou com festa do Sobradinho, bicampeão do da Série B do Campeonato do Distrito Federal.

Ficha técnica

Sobradinho 3

Glaycon;

Andrezinho, Dedé, Medeiros e China;

Geovanne, Paranhos (Wallace) e Welton;

Charles, Lucas Victor (Hítalo) e Gilvan

Técnico: Leonardo Roquete

Legião 1

Sucury;

Daniel, Kayo, Badhuga e Vitinho;

Lucão, Igor (Fernandinho), Bolt e Luigi (Daniel Guerreiro);

Wisman e Vitor Xavier (Guilherme)

Técnico: Jonathan Gabriel

Estádio: Bezerrão, no Gama

Gols: Paranhos, aos 6, e Gilvan, aos 12 minutos do primeiro tempo; Dedé, aos 22, e Luigi, aos 42 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Gilvan, Welton e Glaycon (Sobradinho), Kaio e Igor (Legião)

Árbitro: Pedro Copatt



Texto: Mel Karoline, especial para o Correio Braziliense

