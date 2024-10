Ibaneis autoriza construção do 13º Centro Olímpico e Paralímpico do DF

Na manhã desta sexta-feira (18/10), o governador Ibaneis Rocha (MDB) autorizou o início das obras do próximo Centro Olímpico e Paralímpico (COP) do Distrito Federal, que será construído na Quadra 25 do Paranoá.

Essa será a 13ª unidade da capital e deve atender gratuitamente até 5 mil crianças, jovens e adultos por dia, em diferentes modalidades esportivas. O local contará com pista de atletismo, quadras de tênis, poliesportiva e de areia, espaço multiúso, piscinas semiolímpicas e infantis e vestiários.

O COP terá um investimento de R$ 2.534.223,86 e vai permitir a geração de 40 empregos nesta primeira etapa. Ibaneis afirmou que, ao longo de sua gestão, tem proporcionado infraestrutura à cidade, garantindo também a construção da nova Feira do Paranoá.

Oportunidade

“Quando assumimos, em 2019, faltava muita coisa nesta região. Fizeram uma expansão aqui na cidade, com o Paranoá Parque, e não havia equipamentos públicos. Não tinha escola, nem posto de saúde que pudesse atender a comunidade”, reforçou o governador.

Para Celma Borges, 56 anos, o COP fará a diferença na vida da comunidade. "Aqui tem muita criança e todas brincam na rua, porque ainda não há um espaço de esporte ou lazer. Então, esse lugar será muito bem-vindo", comentou. A inauguração do local é motivo de ansiedade para o filho mais velho da dona de casa, Ícaro, 12, fã de futebol. "Estou muito animado", disse.

A Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) está responsável pela primeira fase da obra do COP Paranoá, que contempla a construção de guarita, estacionamento, administração e campo sintético. Segundo o secretário da pasta, Renato Junqueira, tratores e a retroescavadeira já estão a postos para iniciar os trabalhos.

"O COP será erguido em um ponto estratégico onde temos crianças, adolescentes e adultos em situação de vulnerabilidade. Sabemos o quanto o centro olímpico agrega valor na vida das pessoas. Assim, ajudamos a Secretaria de Segurança Pública na redução do índice de violência e também a Secretaria de Saúde, porque diminuímos as filas nas unidades de saúde, tendo em vista que esses alunos serão mais ativos com práticas esportivas”, destacou o secretário.

O DF possui 12 unidades de centros olímpicos e paralímpicos, onde são atendidos 16.557 alunos, distribuídos em 32 modalidades.

Celma e os filhos Ícaro, 12, e Teo Henrique, 5, estão ansiosos para a inauguração do COP (foto: Letícia Mouhamad)

Entregas

Também no Paranoá Parque, o GDF construiu e entregou uma unidade básica de saúde (UBS 3) e um campo de grama sintética. “Hoje os alunos do Paranoá são matriculados em São Sebastião. Queremos encerrar esse problema para que todos sejam atendidos aqui na sua própria cidade, ao lado das suas casas, e todos possam continuar cada vez mais saudáveis", disse Ibaneis.

"Além disso, esperamos que o centro olímpico e o trabalho que é feito pela Secretaria de Esporte e Lazer incentivem aqueles potenciais atletas para identificarmos novas lideranças que certamente vão nascer nesse COP”, concluiu o governador.