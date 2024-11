PCDF bloqueia R$556 mil de quadrilha especializada em golpes cibernéticos

A Polícia Civil (PCDF) cumpriu quatro mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa especializada em golpes cibernéticos. Além das buscas, foram bloqueadas dezenas de contas bancárias utilizadas pelos suspeitos, totalizando mais de R$ 500 mil em valores retidos. Segundo a investigação, somente no Distrito Federal, ao menos 12 vítimas registraram ocorrências relacionadas ao grupo.









De acordo com a polícia, os suspeitos tinham sede em São Paulo, mas faziam vítimas em todo o Brasil. Eles se passavam por representantes de centrais de segurança de bancos e induziram as vítimas a acessar sites clonados — que imitavam as páginas oficiais das instituições — e baixar um falso antivírus. O programa, na verdade, instalava um malware chamado GhostRat, que permitia acesso remoto total aos celulares das vítimas, possibilitando até saques e transações financeiras.

Durante as buscas, foram apreendidos computadores e celulares dos suspeitos, que devem fornecer novas pistas para identificar outros envolvidos na organização criminosa.

Golpes digitais em alta

As forças de segurança alertam os cidadãos a tomarem cuidado redobrado contra esse tipo de fraude. Dados do Anuário de Segurança Pública de 2023 mostram que a cada hora, 208 brasileiros são enganados por criminosos online. No total, foram 1.819.409 estelionatos, um aumento de 326,3% desde 2018.

“Recebemos todos os dias dezenas de comunicações de golpes eletrônicos. A população deve redobrar a atenção com contatos via aplicativos de mensageria, bem como ligações, uma vez que os criminosos conseguem inclusive clonar as binas dos telefones”, ressaltou o Delegado Erick Sallum, responsável pela operação.