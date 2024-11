Esplanada está interditada para visita do presidente da China

Nesta quarta-feira (20/11), o acesso de veículos e pedestres à Esplanada dos Ministérios está restrito devido à visita do presidente chinês, Xi Jinping, à capital federal. A medida faz parte do esquema de segurança da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF), que prevê intervenções pontuais e temporárias durante o deslocamento das autoridades envolvidas.

A restrição começou às 23h45 dessa terça (19) nas vias N1 e S1, a partir da Avenida da Mulher, situada entre os blocos C e O, sedes dos ministérios da Saúde e da Economia, respectivamente. A limitação de tráfego seguirá até a via L4, na altura do 1° Grupamento de Bombeiros (1° GBM/CBMDF) e do Pavilhão das Metas.

Os horários de liberação e fechamento das vias ocorrerão conforme avaliação das equipes técnicas, visando a segurança e a mobilidade urbana. Segundo a SSP/DF, haverá reforço policial na área central de Brasília, assim como em outros pontos estratégicos.

Reunião com Lula

Xi Jinping desembarcou na última terça em Brasília para uma visita de Estado e reunião bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio da Alvorada. Ele foi recebido na Base Aérea de Brasília pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, pelo ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Alexandre Padilha, e pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Lula ainda está no Rio de Janeiro em compromissos do G20 – dos quais o presidente chinês também participou.

A delegação chinesa está hospedada em um hotel a poucos metros do Alvorada, que foi completamente esvaziado e teve sua segurança reforçada. As medidas incluem blindagem nas janelas da suíte presidencial, tapumes e patrulhas com cães farejadores. O único “hóspede” permitido no local além da comitiva chinesa é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que mora no hotel desde o início do governo.