DF terá divisão para combater extremismo violento, anuncia Ibaneis

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, anunciou, nesta quinta-feira (21/11), a criação da Divisão de Proteção e Combate ao Extremismo Violento (Dpcev). Em um post na rede social X, o chefe do Executivo local informou que a medida vem em resposta o episódio do homem-bomba que acionou explosivos na Praça dos Três Poderes. O episódio trouxe preocupação em relação à segurança pública na capital.

"Após a situação que vivemos na última semana, vimos a necessidade de criar essa nova Divisão, com servidores com experiência específica nessas ocorrências. É mais uma medida que tomamos visando aumentar a segurança da nossa população", afirmou Ibaneis.

