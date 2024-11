Polícia prende homem acusado de roubos a transeuntes na Asa Sul

Nesta quinta-feira (21/11), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 1ª Delegacia de Polícia, prendeu em flagrante um homem, 43 anos, responsável por pelo menos três roubos a transeuntes na Asa Sul. O criminoso agia de motocicleta, abordava as vítimas, simulando estar armado, e exigia a entrega de pertences pessoais, como bolsas e celulares.

As investigações começaram após um roubo ocorrido no sábado (16/11), em plena luz do dia. Com as informações coletadas, os policiais civis conseguiram identificar o suspeito e iniciaram um monitoramento de suas ações.

Na terça (19/11), após o homem cometer mais dois roubos em sequência, os agentes conseguiram localizá-lo e efetuar a prisão. Durante a ação policial, foi possível recuperar um dos celulares roubados.

O autor confessou os crimes e foi autuado em flagrante. Em seguida, foi encaminhado à carceragem da PCDF, onde permanece à disposição da Justiça.