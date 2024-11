Estuprador é preso ao atacar criança de 9 anos em Sobradinho 2

Uma criança de nove anos foi estuprada na manhã desta quinta-feira (21/11) em Sobradinho 2. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, o suspeito do crime tem 19 anos e é conhecido da família da vítima. Ele foi preso por policiais do 13º BPM por volta das 8h30, cerca de 1 hora após o crime. A criança foi encontrada ensanguentada e levada à sala de cirurgia do Hospital de Sobradinho.

A PMDF informou que os policiais foram chamados para averiguar uma denúncia de estupro em um condomínio localizado em Sobradinho 2 e, no local, encontraram a criança, acompanhada dos familiares. Os parentes sinalizaram à polícia quem seria o autor do crime.

À PMDF, eles contaram que o jovem é conhecido da família e aproveitou a aproximação para cometer o estupro, quando a criança estava sozinha em casa. Após a conversa, os militares iniciaram uma varredura nos possíveis locais onde o suposto autor estaria e conseguiram localizá-lo.

O homem foi levado à 35ª Delegacia de Polícia (DP). A criança foi encaminhada ao Hospital de Sobradinho.