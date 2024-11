Dia do Cidadão da DPDF chega à Rodoviária do Plano Piloto nesta sexta-feira

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) promoverá a terceira edição do Dia do Cidadão, com o tema Novembro Azul — campanha que visa conscientizar a população da importância do diagnóstico precoce e da prevenção do câncer de próstata. A ação será realizada na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto, das 9h às 16h, com atividades na sexta-feira e sábado (23/11).

O evento atenderá homens em situação de risco e vulnerabilidade social — principalmente os desempregados, com dívidas em execução de alimentos, ações de cobrança em geral ou que pretendem realizar exames de DNA para reconhecimento de paternidade voluntária. Será ofertada sessões extrajudiciais de medição e conciliação para a efetivação do direito de filiação, paternidade e maternidade.

“O Dia do Cidadão promove a integração social ao facilitar o acesso à Justiça e oferecer atendimentos que garantem os direitos básicos da população em situação de vulnerabilidade”, afirmou Celestino Chupel, Defensor Público-Geral, sobre a ação.



Com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do DF (Sedet-DF), a ação contará com serviços da Agência do Trabalhador Itinerante, divulgando vagas de emprego, cesta do trabalhador, atendimento, CTPS Digital, informações sobre cursos, seguro-desemprego, orientação profissional e o programa PROSPERA (Microcrédito). O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) fornecerá serviços sociais e o Instituto Fecomércio-DF oferecerá inscrições para cursos gratuitos e materiais informativos.



Os serviços Na Hora será proporcionado pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF). Serviços de orientação do trabalhador, apoio ao trabalhador desempregado e o fornecimento da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) serão ofertados pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no DF (SRTE-DF). A ação também conta com corte de cabelo e barba.

