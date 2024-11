Carreta tomba na BR-060 e paralisa trânsito perto de Samambaia

O capotamento de com uma carreta, no início da tarde desta quinta-feira (21/11) prejudicou o trânsito na BR-060, sentido Goiânia, próximo ao Restaurante Comunitário de Samambaia. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atenderam a ocorrência.

Segundo informações da corporação, o veículo carregava chapas de aço, que acabaram espalhadas pela pista após o acidente. O motorista do veículo não precisou de atendimento médivo pois saiu ileso do acidente. Além de prestar assistência ao condutor, os bombeiros realizaram a contenção de um vazamento de óleo diesel com o uso de terra, evitando maiores riscos ambientais e de segurança aos usuários da via.

Enquanto os militares do CBMDF atuavam, toda a via foi interditada, o que gerou congestionamento. A empresa Triunfo, responsável pela administração da BR-060, assumiu o controle do local após a atuação dos socorristas. Ainda não se sabe como capotamento ocorreu.