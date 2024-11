Homem é preso após extorquir adolescente de 15 anos com fotos íntimas

Por Bruna Prauxis —Um homem de 32 anos foi preso hoje (21/11), em Belo Horizonte, por extorquir uma adolescente de 15 anos, moradora do Distrito Federal, exigindo dinheiro para não vazar fotos íntimas da jovem. Além dos arquivos da vítima, no computador do suspeito foram encontrados fotos e vídeos de cunho pornográfico.

A Operação Extortio, conduzida há quase um ano, foi realizada pela PCDF junto à Delegacia da Criança e do Adolescente (DPCA). O mandado de busca e apreensão foi concedido pela Vara Criminal do Guará, após as investigações conduzidas pela DPCA identificarem o endereço de onde o homem realizava as extorsões. O suspeito foi preso em flagrante por armazenamento de pedopornografia — pornografia que envolve crianças — e será indiciado também por extorsão. Se condenado por ambos os crimes, a pena será de 5 a 14 anos de prisão.