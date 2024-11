Exposição Nosso Cerrado 2024 celebra biodiversidade e ciência na UnB

A Rede Biota Cerrado (RBC), que reúne mais de 100 pesquisadores de 40 universidades de todo o país, lança a Exposição Nosso Cerrado 2024 nesta quinta-feira (21/11). A mostra integra a 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) e o 10º Encontro Brasileiro de Educomunicação, uma iniciativa de divulgação científica que destaca a riqueza do bioma cerrado, promovendo educação ambiental e sensibilização sobre sua preservação.

O evento de abertura ocorre das 16h às 16h30, na Galeria Cristina Jucá, localizada na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Brasília (UnB), no Campus Darcy Ribeiro. A exposição estará aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 20h, com entrada gratuita. As Escolas interessadas em realizar visitas guiadas devem agendar previamente por meio do Instagram da Rede Biota Cerrado (@redebiotacerrado).

Com o objetivo de promover a interação entre ciência e sociedade, a Nosso Cerrado 2024 busca aproximar o público das pesquisas realizadas no bioma e estimular reflexões sobre sua conservação. A iniciativa também reforça o papel da Universidade de Brasília como espaço de conhecimento e protagonismo na defesa do meio ambiente.