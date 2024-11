Unidade do Na Hora Móvel atende Samambaia na sexta (22) e no sábado (23)

por Bruna Pauxis

A Carreta do Na Hora vai desembarcar em Samambaia nesta sexta-feira (22), em frente à administração regional da cidade oferecendo à população serviços do BRB, Caesb, Codhab, Detran, INSS, Neoenergia, Procon, Receita Federal, entre outros.

A unidade móvel, que é vinculada à Secretaria de Justiça e Cidadania do DF (Sejus-DF), estará à disposição da população entre as 9h e 16h desta sexta-feira e no sábado (23), das 9h às 12h.

Na hora Móvel

A iniciativa é de fevereiro de 2022 e, desde então, já promoveu 34.452 atendimentos à população. Também chamada de Carreta do Na Hora, o projeto visa facilitar o acesso aos serviços ofertados para pessoas que vivem em localidades mais distantes no Distrito Federal.