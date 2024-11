Trânsito do Eixo Monumental será alterado para corrida no sábado (23/11)

Por Bruna Prauxis - Neste sábado (23/11) será realizada a Maratona Monumental Brasília 2024 e, com o percurso do evento, algumas vias serão interditadas em Brasília. A corrida, com distâncias de 5km e 10km, será realizada pelas vias S1, Palácio Presidencial e N1 e acontecerá às 18h. A partir das 17h as pistas começam a ser fechadas, e devem ser liberadas apenas às 22h.

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) vai interditar três faixas da Via S1, próximas ao canteiro central, e desviará o fluxo do Supremo Tribunal Federal (STF), para a Via S2. Tanto a largada quanto a chegada acontecerá na Esplanada dos Ministérios, nas proximidades do Bloco C.

Também será bloqueada a via N1, desde o quartel do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) até a altura da L2 Norte. Em frente ao Ministério da Justiça, a faixa da direita será a única destinada à saída de veículos oriundos dos ministérios. Os acessos à N1, pela via Palácio Presidencial e pela L4 Norte, serão fechados, assim como as duas faixas na via Palácio Presidencial até o Palácio do Jaburu.