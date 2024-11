Comunicadores das cooperativas do DF debatem presença no ambiente virtual

Comunicadores de cooperativas associadas ao Sistema OCB/DF (Organização das Cooperativas Brasileiras com sede no Distrito Federal) se reuniram, nesta quinta-feira (21/11), para o Encontro de Comunicadores 2024. Além das tradicionais palestras, o evento trouxe como novidade neste ano uma parte prática: a visita à redação do Correio Braziliense e à rádio Clube FM.

O presidente do Sistema OCB/DF, Remy Gorga Neto, considerou a visitação positiva para os associados. “Acho que é muito importante [estar aqui] porque o Correio Braziliense é tradicionalmente uma das empresas e de mídia mais importantes aqui da nossa capital. Então conhecer as instalações, como funciona o trabalho que é feito, é bacana para dar essa visão para as pessoas que estão nas cooperativas”, afirma.

No encontro, foram abordados temas como estratégias de marketing digital, importância da presença das cooperativas no ambiente virtual e melhores práticas para redes sociais. As palestras ainda trouxeram discussões sobre o jornalismo e a assessoria de imprensa no dia a dia das cooperativas, a fim de fortalecer a relação com a sociedade e promover as ações de forma eficiente.

“Acho que comunicação é muito importante para toda empresa, de qualquer segmento. Ela é o setor que tem que estar mais atento a tudo o que está acontecendo, e nós dentro do sistema cooperativista também precisamos saber o que está acontecendo”, declarou Vera Lúcia Gomes Ataídes, da Confederação Brasileira das Cooperativas de Crédito (Confebras).

O Encontro de Comunicadores é realizado anualmente e busca fortalecer a comunicação nas cooperativas, de acordo com o presidente do Sistema OCB/DF. “É um evento super importante porque busca um alinhamento da questão da comunicação dentro do sistema cooperativista. O cooperativismo tem uma problemática de entendimento pela sociedade. Nem sempre as pessoas sabem o que é cooperativismo e o que são as cooperativas, nem de que forma atuamos, os benefícios que trazemos para a sociedade. Nosso desafio é fazer com que as pessoas entendam melhor nosso trabalho, e isso passa pela comunicação”, explica.