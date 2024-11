Áreas rurais de Planaltina ganham asfalto e canais de irrigação

A primeira entrega ocorreu no pátio da Escola Classe Núcleo Rural Córrego do Atoleiro. Na ocasião, o governador Ibaneis Rocha lembrou que a obra faz parte do programa Caminho das Escolas - (crédito: LUCIO BERNARDO JR/Agência Brasília)

Nesta sexta-feira (22/11) o Governo do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, entregou duas pavimentações asfálticas na DF-345 e na DF-131, áreas rurais de Planaltina -DF. Também foram entregues dois canais de irrigação no Núcleo Rural Monjolo, chegando a 100,97 km de novas tubulações desde 2019 e beneficiando 874 famílias.



A obra da DF-345 liga a rodovia à Escola Classe Núcleo Rural Córrego do Atoleiro. Ao todo, a pavimentação do acesso contou com um investimento de R$ 2,5 milhões. A outra entrega corresponde ao trecho da Rodovia DF-131, que conecta o entroncamento da DF-128 e da DF-205, na Fercal, próximo à divisa com Goiás. A obra, licitada em janeiro de 2022 e concluída com um investimento de R$ 15,57 milhões, abrange 6,3 km de extensão, totalizando R$ 18 milhões.

As obras fazem parte do programa Caminho das Escolas, iniciativa coordenada no DF pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), que visa melhorar o transporte escolar de estudantes da zona rural. Durante a entrega, o governador Ibaneis Rocha ressaltou o cuidado do GDF com as áreas rurais da capital do país.

Leia também:Adoção ilegal é motivo de operação policial em Brasília e Minas Gerais

Irrigação

As obras são fruto de parceria entre a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri-DF), a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-DF) e a comunidade rural.

No Núcleo Rural Monjolo foram investidos mais de R$ 340 mil, originários de emenda parlamentar do deputado federal Rafael Prudente, para garantir água para plantio e criação de animais em 45 propriedades – antes, apenas 35 famílias tinham acesso ao recurso. Os trabalhos foram iniciados em maio deste ano.

“Temos um olhar muito focado nas áreas rurais do Distrito Federal. Quando assumimos o governo, vínhamos em um período de seca, em 2017, em que inúmeras propriedades rurais não tinham água, inviabilizando a produção“, enfatizou o governador Ibaneis Rocha.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular