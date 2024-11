Pixel Show começa nesta sexta, com eventos de arte, games e muito mais

Atividades de games de realidade virtual, além de oficinas, exposições e experiências de arte, marcaram o início do Pixel Show, nesta sexta-feira (22/11), na Arena BRB Mané Garrincha. Considerado o maior evento de criatividade da América Latina, o Pixel Show promoverá diversas atividades gratuitas até domingo (24/11).

No estádio, o evento recebeu milhares de alunos da rede pública do Distrito Federal. A expectativa é também receber o público em geral. De acordo com a organização do Pixel Show, estarão na programação do evento dezenas de designers, artistas plásticos, desenvolvedores e startupers.

A ideia é que esses profissionais interajam com o público em 160 atrações diferentes e gratuitas. Segundo Tonico Novaes, sócio do Pixel Show, o objetivo do evento é democratizar a economia criativa. Ele comentou sobre a relação entre o Pixel Show e a capital do país, referência no motor economia criativa.

"O casamento do Pixel Show com Brasília é perfeito. Somos um evento totalmente gratuito para todas as idades: desde a avó até os netinhos, passando pela mamãe, o papai, os primos e os amigos, com muita interatividade, cultura e tecnologia para todos participarem e se divertirem. É o programa perfeito para um fim de semana para toda a família”, explica.

Confira a programação completa do Pixel Show na página oficial do evento.