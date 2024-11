DC Davi Cruz

Já as provas para pessoas privadas de liberdade e jovens sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL) acontecem nos dias 12 e 13 de dezembro. Para este público, as inscrições estão abertas até o dia 27 de outubro. - (crédito: Governo do Ceará/Reprodução)

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 voltado às Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) está se aproximando e cerca de 24 mil cidadãos de todo país se inscreveram. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aplicará o exame nos dias 10 e 12 de dezembro. Com ao mesmo nível de avaliação das provas regulares, a aplicação ocorre em unidades prisionais e socioeducativas de cada estado.

De acordo com o levantamento de inscrições, o quantitativo está distribuído entre são Rio Grande do Sul (5.642), Santa Catarina (6.067), Rio de Janeiro (3.218), Goiás (3.184), Distrito Federal (2.412), Mato Grosso (2.912), Acre (491) e Espírito Santo (143). Estados como Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins, ainda estão atualizando os números.

O Enem PPL tem o objetivo de avaliar o desempenho escolar dos candidatos ao término da educação básica, da mesma forma que a versão regular do exame. Com a aplicação nas unidades prisionais e socioeducativas, a avaliação permite que muitas pessoas em situação de privação de liberdade possam buscar uma vaga no ensino superior, o que torna a oportunidade um mecanismo de transformação social e educativa.