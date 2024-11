Bazar do Recanto de Maria abre com variedade de produtos artesanais

Considerado umas das maiores feiras de Natal de Brasília, o 48º Bazar do Rema começou suas atividades nesta sexta-feira (22/11). O tradicional evento é organizado pela Casa Espírita Recanto de Maria (Rema). Para eles, a festividade é o resultado de um ano inteiro de trabalho de frequentadores da instituição, que dedicam o tempo e o talento à confecção das peças que estarão à venda. A feira também acontece neste sábado (23/11) e neste domingo (24/11), nos dias 29 e 30 deste mês e 1º de dezembro, das 10h às 19h, na área especial da QI 15 do Lago Sul.

Um grupo de quase 100 pessoas, que inclui crianças a partir de 8 anos, adultos de várias profissões e até senhoras com mais de 90 anos, reúne forças para dar vida à feira. Os serviços realizados pelas equipes são feitos de forma voluntária. No Rema, não há cobrança de mensalidades ou qualquer contribuição financeira obrigatória entre os frequentadores. Todos os custos do bazar são assumidos pelos próprios membros da Casa Espírita, que trabalham em diversas atividades como pintura, costura, bordado, produção de doces, montagem do espaço e atendimento ao público.

Com nove seções, o bazar oferece uma ampla variedade de produtos artesanais. Entre os itens há artigos natalinos, roupas para bebês e crianças e decoração, bijuterias, crochês e uma casa de doces. A lanchonete também é um destaque, com opções de lanches, almoços e as famosas quentinhas do bacalhau à consulesa e do polpetone, que se tornaram tradição.

Maurício Maia, 61 anos, é um dos coordenadores do evento desde 1981, compartilha a evolução do bazar, que começou de forma modesta em um quarto na Asa Sul. "Era um grupo pequeno que queria ajudar pessoas carentes. Hoje, estamos no nosso espaço, sem precisar da operação logística gigantesca de antes, o que é ótimo", conta. A feira, que já ocupou espaços como o Centro de Convenções Ulysses Guimarães e o estádio Mané Garrincha, agora se encontra na Casa Espírita Recanto de Maria.

Luciana Souza Bezerra, 44, advogada e corretora, frequenta o bazar há mais de 20 anos com sua mãe, Lúcia Souza Bezerra, 85, aposentada. Para elas, o evento é muito mais do que uma simples feira. “Ele tem coisas especiais que você não encontra em outros lugares. São roupas infantis bem elaboradas, artesanatos únicos e peças de Natal que enchem os olhos”, destaca. A mãe, de forma saudosa, complementa. “Lembro das peças com bordados de casinha de abelha, que remetem a outra época. Isso aqui é singular”, declara.

Elas afirmam que nunca saem de casa com um plano específico de compra, mas sempre que chegam ao bazar se surpreendem. “Você acha que não vai levar nada, mas acaba encantada com alguma coisa, seja bijuterias, peças de decoração ou presentes para amigos. Além disso, tudo é muito acessível e com uma causa filantrópica por trás, o que torna ainda mais especial”, reflete Luciana.

Maria Anastácia Carbonesi, 56, professora universitária, frequenta o bazar há cerca de 10 anos e lembra com nostalgia como era evento. "Sempre teve de tudo, desde brechó, cebo, praça de alimentação. Hoje está um pouco menor, mas ainda assim mantém seu charme e novidades, principalmente na decoração de Natal", afirma. Ao lado das filhas Joana, 30, também professora, e Juliana, 34, advogada, reforçam que a tradição natalina e a qualidade dos produtos são os principais atrativos para a visita anual. "Desde que conhecemos não perdemos nenhuma edição. Virou tradição familiar", afirmou.

















A contadora, Edméia Coelho Lima, 53, também acompanha o bazar há mais de uma década e destaca a importância do evento. "A beleza e as novidades se renovam a cada ano. Acabei de chegar, mas garimpei e comprei uma blusa que achei linda e ainda vou explorar mais. As pessoas que nunca vieram não podem deixar essa oportunidade passar. Eu mesmo convidei toda minha família e virei aqui com eles novamente", disse, entusiasmada.

Serviço

48º Bazar do Rema

Quando: 22, 23, 24, 29 e 30/11, 1º/12 (de sexta a domingo)

Horário: das 10h às 19h

Endereço: área especial da QI 15 do Lago Sul (próximo ao semáforo da via principal)