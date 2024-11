Força-tarefa é criada para mapear áreas do Sol Nascente após chuvas

Fortes chuvas marcaram a madrugada deste domingo (24/11), no Sol Nascente/Pôr do Sol, onde diversos pontos da região foram bastante prejudicados. Algumas áreas foram identificadas e mapeadas por equipes do Governo do Distrito Federal (GDF), com o objetivo de recuperar e reconstruir a infraestrutura afetada pelas precipitações.

O governador do DF, Ibaneis Rocha, esteve na região para visitar as famílias prejudicadas pelas enchentes. O chefe do Executivo local orientou os secretários de Governo, José Humberto Pires de Araújo, e de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro, a tomar providências para recuperar os locais. “Estamos visitando cada casa, dialogando com os moradores. As ações serão realizadas em três etapas: melhoria da drenagem, recuperação do asfalto e limpeza da região. Permaneceremos aqui pelo tempo necessário para executar as medidas planejadas”, declarou José Humberto.

De acordo com o secretário de governo, além da Secretaria de Governo, a força-tarefa vai mobilizar outros oito órgãos e entidades, como as secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), de Obras e Infraestrutura (SODF) e de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal); Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Serviço de Limpeza Urbana (SLU).

O secretário de Obras, Valter Casimiro, informou que sete áreas críticas foram identificadas e terão os reparos iniciados nesta semana. “A água da chuva quando vem com muita força, acaba virando uma correnteza e passa por baixo do asfalto. Não é problema de qualidade. Agora, o que precisa ser feito é o redirecionamento dessa água para que ela entre no sistema de captação”, detalhou.

Valter Casimiro destacou que a rede de drenagem do Sol Nascente/Pôr do Sol está funcionando bem, no entanto, ajustes de correção serão necessários no sistema de Ceilândia, de onde parte da água flui para o Sol Nascente. “Novas bocas de lobo serão instaladas na região e a rede de Ceilândia receberá reforços”, acrescentou. Por motivos de segurança, algumas casas estão sendo interditadas pela Defesa Civil, e as famílias afetadas serão abrigadas provisoriamente em um local ainda em definição.