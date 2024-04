Ibaneis entrega 70 apartamentos no Sol Nascente/Pôr do Sol

O governador Ibaneis Rocha (MDB) entregou, na manhã desta sexta-feira (5/4), 70 apartamentos no Sol Nascente/Pôr do Sol. As unidades habitacionais ficam localizadas no Residencial Horizonte, na Quadra 105 do Trecho 2. O Residencial é composto por 420 unidades habitacionais e com a entrega dos novos apartamentos cerca de 280 pessoas conquistaram a casa própria. “A gente tem a expectativa de entregar, neste governo, 40 mil imóveis para as famílias do Distrito Federal”, declarou o governador.

Durante a entrega das moradias, Ibaneis anunciou, ainda, a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com recursos do GDF e de emenda parlamentar do deputado federal Gilvan Máximo, e de uma unidade do Instituto Federal de Brasília (IFB). “O projeto é instalar todos os equipamentos públicos aqui, já temos rodoviária e restaurante comunitário. Teremos uma UPA tipo III, que vai ser grande e atender muitas famílias”, destacou. Sobre a UPA, o chefe do executivo local informou que as obras serão iniciadas ainda este semestre para atender a comunidade no próximo ano.

Marcelo Fagundes, diretor-presidente da Codhab, disse que é, para ele, motivo de orgulho fazer parte da transformação do Sol Nascente. “O governo está transformando o Sol Nascente que, há poucos anos, foi mencionado como a maior favela do Brasil. É exatamente por isso que há tanto trabalho aqui, com obras de infraestrutura, com equipamentos públicos e também com habitação de qualidade”, declarou o diretor que prometeu o lançamento do edital de mais 800 unidades próximas ao Pôr do Sol ainda este ano.

“O Sol Nascente tem a sua história mudada cada dia mais. O governador transformou uma cidade que, até então, era considerada como uma invasão na RA 32, e, por meio desse ato, nós temos visto cada vez mais os aparelhos públicos entrando e sendo construídos e eu acredito que até o final do ano muitas coisas ainda acontecerão, principalmente no Trecho 3 que tem sofrido muito por causa das chuvas”, disse Cláudio Ferreira, administrador do Sol Nascente/Pôr do Sol.