Velório do empresário e fisiculturista Mateus Correia é marcado por emoção

O velório e sepultamento de José Mateus Correia Silva ocorreu na tarde deste domingo (24/11), em Planaltina. O empresário e fisiculturista, de 28 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória na sexta-feira (22/11). Segundo informações do irmão, Tiago, a despedida deste domingo foi marcada por emoção com a presença de centenas de amigos.



"Foi uma despedida muito bonita, cheia de amigos, a família. Tinha tanta gente, que não cabiam todos dentro da capela. Tivemos uma cerimônia evangélica, outra católica. Enfim, foi um clima leve", contou o irmão Tiago.

Apesar da tragédia que a família enfrentou com a morte de Mateus, Tiago fez questão de frisar o quanto a despedida deste domingo ocorreu de forma "leve". "O clima era de despedida, mas de uma forma leve. Foi tudo lindo, com amor. Os irmãos falaram. (Tudo) transcorreu tudo com muita emoção, não foi uma cerimônia trágica".

Como mensagem para se despedir de Mateus, Tiago escolheu falar sobre a história do irmão. "Mateus teve uma trajetória curta, mas muito bonita. Ele fez tudo que sonhava. A prova disso foi a cerimônia com centenas de pessoas. Nós fizemos aqui Planaltina porque era nossa origem e foi muito importante termos essa companhia da família", conclui Tiago.

Parada cardiorrespiratória foi uma fatalidade

De família tradicional de Planaltina, Mateus era conhecido pela carreira ligada ao esporte, sendo o fundador de lojas de suplementos alimentares, linha de nutrição, marca de fitness e treinador de atletas de alto rendimento. Mateus deixa a esposa, pais e irmãos.

Segundo contou Tiago, o irmão fazia um treino em uma academia com um grupo de amigos quando começou a passar mal. Um dos colegas, que era bombeiro, ajudou Mateus, que pareceu melhorar em um primeiro momento. Enquanto o grupo levava o empresário para o hospital, Mateus desmaiou no carro. Desesperados, o amigos pararam em frente ao batalhão de bombeiros, que tentaram reanimar o homem, mas sem sucesso.

"Eu não sei se é possível, mas queria agradecer a toda a equipe que tentou salvar a vida dele, todos muito profissionais e prestaram toda a assistência", contou Tiago, emocionado.

Ainda segundo o irmão, Mateus não tinha problemas de saúde: "Foi uma fatalidade".