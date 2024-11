Barragem do Descoberto atinge capacidade máxima neste domingo

O reservatório do Descoberto atingiu, neste domingo (24/11), a capacidade máxima de armazenamento de água. A barragem é responsável por abastecer quase 50% da capital e atende cidades como Ceilândia, Taguatinga e Samambaia.



A capacidade máxima foi atingida após longos dias de chuva intensa na capital. Segundo a Companhia Ambiental de Saneamento do DF (Caesb), a barragem chegou à cota de 1.030 metros. A previsão é de que o fenômeno continue nos próximos dias, uma vez que os próximos dias serão de mais chuvas em Brasília.



Para o presidente da Caesb, Luís Antônio Reis, o avanço dos investimentos do GDF e da Caesb na infraestrutura de água e esgoto têm sido fundamentais para a qualidade de vida dos cidadãos do DF. “Este é um claro reflexo do compromisso da Caesb com o desenvolvimento sustentável e a segurança hídrica da capital federal, em meio a um dos momentos mais importantes da história do reservatório”, afirmou Reis.