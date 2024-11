Ciclista morre após ser atropelada, em Águas Claras

09/02/2024. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Faixa inversa na EPTG próximo ao SIA devida as obras do BRT. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Uma ciclista, 30 anos, morreu, após ser atropelada, na noite deste domingo (24/11), em Águas Claras, na altura do Shopping DF Plaza, sentido Plano Piloto.

Equipes do Corpo de Bombeiros (CBMDF) foram acionadas e encontraram a vítima caída na Estrada Parque Taguatinga (EPTG). Ela estava em estado grave, com sangramento na boca, ouvidos e nariz, apresentava lesão no pescoço e sinais de traumatismo craniano.

Os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que também atenderam a ocorrência, tentaram reanimar a vítima por 37 minutos, mas ela não resistiu e foi declarado óbito no local.

O motorista do veículo não se feriu. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas.