Pedestre é atropelado por ônibus, tem pé esmagado e sofre traumatismo craniano

Por volta das 10h deste sábado (2/11), um homem foi atropelado por um ônibus da Marechal na Avenida Elmo Serejo, em frente ao Cemitério Campo da Esperança de Taguatinga.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar socorro e teve de retirar a vítima que estava embaixo da roda direita dianteira do ônibus. No local, o Correio apurou que o homem, de identidade não divulgada, teve o pé direito esmagado pelas rodas do veículo e apresentava uma poça de sangue em volta da cabeça.

A corporação informou que o homem sofreu traumatismo craniano e foi levado ao hospital com nível máximo de prioridade. A Polícia Militar do DF (PMDF) ficou responsável pela cena.

O acidente impactou o trânsito no local.