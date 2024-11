Morre motorista que foi atropelado no Eixão enquanto empurrava o carro

O homem de 32 anos que ficou em estado grave após ser atropelado no Eixão Sul, na tarde de terça-feira (29/10) não resistiu aos ferimentos e morreu nessa quinta-feira (31/10), enquanto estava internado no Hospital de Base. A informação foi confirmada pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF).

O acidente ocorreu na altura da Quadra 114 Sul, sentido Rodoviária. A vítima foi atingida por um carro modelo Nissan Versa, de cor prata, quando empurrava um carro de aplicativo na via. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que investiga o caso por meio da 1ª Delegacia de Polícia, o combustível do carro havia acabado, por isso o homem empurrava o veículo.

A corporação informou que ambos os motoristas envolvidos no acidente foram submetidos ao teste do bafômetro. Os resultados foram negativos para o consumo de álcool. O motorista de aplicativo e o condutor do veículo que atingiu a vítima foram ouvidos na delegacia e liberados. Ainda de acordo com a PCDF, o caso permanece sob investigação para apuração detalhada dos fatos.

O acidente foi registrado por uma amiga da vítima que gravava o momento em que ele empurrava o veículo. A imagem é forte, por isso o Correio optou por borrá-la. Veja o vídeo:

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que foi acionado para atender a ocorrência, o homem apresentava traumatismo crânioencefálico, hemorragia pelo ouvido esquerdo e nas vias aéreas, grande hematoma na cabeça, e fratura no membro inferior esquerdo. Ele foi transportado com regulação médica em estado grave para o Hospital de Base.