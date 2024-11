Podcast do Correio: Liderança e sustentabilidade no empreendedorismo

O empreendedorismo do Distrito Federal foi tema do Podcast do Correio desta segunda-feira (26/11). Em conversa com as jornalistas Sibele Negromonte e Mariana Niederauer, a convidada Renata Barbosa, gerente de planejamento e gestão da Brasal Refrigerantes, destacou os avanços promovidos pela empresa. Ela também compartilhou sua experiência à frente de projetos estratégicos e abordou o impacto das ações sociais realizadas no Distrito Federal.

Renata ressaltou o papel das mulheres na liderança como agentes de transformação dentro e fora da organização e o diferencial disso para os resultados obtidos. "Vi espaço para crescer. Eu me esforcei e deu resultado. Um exemplo que me inspira é a minha ex-gerente, que ficou no cargo por 36 anos, deixou um importante legado e, hoje, é presidente do Instituto Brasal", disse.

Ela relembrou um pouco da própria trajetória e os desafios de investir no empreendedorismo numa cidade marcada pela busca por oportunidades no setor público. "Comecei como estagiária de qualidade de vida, em 2004. Percebemos que Brasília ainda tem um foco muito político. Eu mesma tive muita pressão da família para fazer concurso. Os destaques obtidos pelas empresas não aparecem tanto", avaliou.

Além disso, a gerente celebrou o recente reconhecimento no cenário internacional. A empresa conquistou o primeiro lugar na categoria Ouro do Prêmio Ibero-Americano de Qualidade, concedido pela Fundação Ibero-Americana para a Gestão da Qualidade (Fundibeq). "Fomos a única organização brasileira presente na cerimônia. Foi uma grande felicidade, porque demonstra que Brasília se destaca também pelo empreendedorismo", comentou.

A cerimônia de premiação aconteceu em Cuenca, no Equador, e contou com a presença de personalidades como o rei da Espanha, os presidentes do Equador e de Portugal.

Renata Barbosa (E) com Sibele Negromonte (C) e Mariana Niederauer (foto: Ana Dubeux Dubex/CB)

Desempenho

A entrevistada também enfatizou os projetos sociais da Brasal voltados à sustentabilidade e à conscientização ambiental no DF. Uma das principais ações promovidas pela empresa é o Vem com a Gente, focado no recolhimento de garrafas PET em escolas públicas e privadas, para reciclagem. A iniciativa ocorre num formato de gincana, na qual as instituições que mais recolherem os produtos recebem premiações em dinheiro, convertidas em investimentos de infraestrutura nas unidades de ensino.

"Este ano, coletamos 50 toneladas de garrafas PET, em seis meses de campanha. Quando começamos, em 2017, recolhemos 4 toneladas. Estamos fechando com chave de ouro. O plástico é um dos maiores desafios ambientais da atualidade. A Coca-Cola, assim como a Brasal, tem o compromisso de construir um mundo sem plástico até 2030", assinalou a convidada.

FRASE

