Plantio de espécies nativas marcam o "Dia de Plantar" no DF

Comemorado no primeiro domingo de dezembro (1/12), o “Dia de Plantar” começa às 8h30, no Parque Ecológico do Riacho Fundo, e será marcado pelo plantio de mudas nativas do Cerrado, que também irá ocorrer em outros parques do Distrito Federal (DF), simultaneamente. O evento é aberto ao público e tem o objetivo de promover a conscientização ambiental. Os interessados em participar voluntariamente devem se cadastrar antecipadamente neste link.

O secretário de Estado do Meio Ambiente, Gutemberg Gomes, comentou que a data simboliza o compromisso com a regeneração do Cerrado e com a mobilização da sociedade para ações em prol do meio ambiente. "É essencial fomentar o cultivo e a plantação de espécies nativas em áreas urbanizadas do Distrito Federal, contribuindo para a conservação desse bioma tão único”, afirmou.

Ele também destacou que esse plantio não favorece só o ecossistema, mas também melhora a qualidade da atmosfera urbana ao regular o clima, reduzir a poluição do ar e proporcionar mais sombra e conforto térmico para a população.

Ao se cadastrar, o voluntário se responsabiliza por uma das seguintes atividades: plantio de mudas nativas; cuidado e manutenção das áreas plantadas; monitoramento de ações de recuperação ambiental. Após se cadastrar, ele recebe as orientações e, concluindo a ajuda voluntária, o participante pode solicitar um certificado emitido pelo movimento Tempo de Plantar.







Outros parques onde as mudas serão plantadas:

Parque Ecológico Ezechias Heringer

Parque Urbano Bosque dos Eucaliptos

Parque Ecológico Asa Sul

Parque Ecológico das Sucupiras

Parque Urbano Bosque do Sudoeste

Parque Ecológico Burle Marx

Parque Distrital do Gama

Parque Ecológico do Tororó

Parque Ecológico de Santa Maria

Parque Ecológico Três Meninas

Parque Ecológico dos Jequitibás

Parque Ecológico das Garças

Parque Ecológico Vila Varjão

Parque Distrital São Sebastião

Parque Distrital Recanto das Emas

Parque Ecológico Vila Varjão





No último domingo (26/11), os preparativos já haviam se inicado para o "Dia de Plantar". A 6ª Feira de Mudas & Sementes Tempo de Plantar 2024 reuniu centenas de pessoas em atividades educativas e colaborativas em prol da conservação da vegetação do Cerrado.

Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho