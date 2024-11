Trabalhadores encontram munição de morteiro em materiais recicláveis

Lançador de granadas foi localizado por catadores de reciclaveis na manhã desta segunda-feira (25/11) no DF - (crédito: PMDF)

Na manhã desta segunda-feira (25/11), pessoas que trabalham na empresa Capital Recicláveis, na Estrutural, localizaram um artefato possivelmente explosivo. Inicialmente a polícia informou que o item aparentava ser um morteiro (armamento que lança granadas), mas às 10h17 os policiais envolvidos na operação afirmaram que o objeto é uma munição de morteiro.

Trata-se de um projétil explosivo. Ainda não se sabe se o objeto está ativo ou não.

A Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada e uma equipe do 15º Batalhão isolou e desocupou o local. O Esquadrão de Bombas do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PMDF também foi acionado.

Essa não é a primeira vez que um artefato desse tipo é encontrado no DF. Em maio deste ano, um funcionário de produtos recicláveis de Águas Claras encontrou um morteiro desativado enquanto trabalhava.

Aguarde mais informações*