Carro capota na BR-070 e duas mulheres ficam feridas

Duas mulheres ficaram feridas após capotar o carro, depois de bater em outro veículo, na noite deste domingo (25/11). O acidente ocorreu na BR-070, na altura do Atacadão Dia a Dia.

Ao chegar ao local, as equipes do Corpo de Bombeiros (CBMDF) encontraram um Fiat Mobi branco capotado às margens da rodovia. As duas ocupantes, de 22 anos e 23 anos, já estavam fora do carro e receberam atendimento médico.

A mais nova apresentava um corte no supercílio e se queixava de dores no pescoço, por isso, teve que ser levada ao Hospital Regional da Ceilândia (HRC). Já a outra moça sofreu um corte na testa e uma luxação no punho direito, sendo encaminhada para o Hospital de Base (HB).

O outro veículo deixou o local antes da chegada das equipes de socorro. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.