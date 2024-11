Redução do ITBI entra na pauta da Câmara Legislativa

Ibaneis anunciou a redução do ITBI durante a celebração dos 60 anos do Sinduscon, em uma casa de festas do Lago Sul: proposta repercutiu bem entre o empresariado - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A.Press)

Anunciada pelo governador Ibaneis Rocha — durante a comemoração dos 60 anos do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Distrito Federal (Sinduscon-DF), na sexta-feira —, a redução da alíquota do Imposto para Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) animou os empresários presentes ao evento.

Por força da anualidade, para entrar em vigor em 2025, a redução do ITBI precisará ser aprovada pela Câmara Legislativa até o recesso parlamentar. A fim de dar tempo de entrar na reunião de líderes desta semana, a proposta seguiu para apreciação dos distritais na própria sexta-feira.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O ITBI é o imposto sobre transmissão de imóveis tanto urbanos quanto rurais. É aplicado a qualquer tipo de transferência de propriedade. A contribuição é paga no momento da transferência.

Em 2015, o ITBI subiu de 2% para 3%. Em 2022, o GDF reduziu, temporariamente, para 1% pelo período de três meses como parte do programa Pró-Economia II, criado para recuperar e fortalecer a economia da

capital federal, afetada pela pandemia de covid-19.

Agora, a proposta do GDF é de que o ITBI seja de 1% em imóveis novos e de 2% nos demais casos. A avaliação do Executivo local é de que haverá uma redução na arrecadação em torno de R$ 500 milhões, mas que será compensada com o incremento do ICMS, com aumento do comércio de produtos ligados à construção civil.

Homenagens

Na festa de seus 60 anos, no Dúnia City Hall, no Lago Sul, o Sinduscon prestou homenagens a autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário locais, e também à funcionária mais antiga da entidade: Irene Maria da Silva, que trabalha há 42 anos no sindicato. Durante a solenidade, também houve o lançamento do documentário Do sonho ao concreto.

Leia também: Moradores do Entorno aumentam procura por empregos em Brasília

Economia criativa e patrimônio

A capital federal vai sediar um importante debate sobre a economia criativa e o patrimônio cultural, entre 4 e 6 de dezembro, na Biblioteca Nacional.

O Encontro Empreendedor da Economia Criativa do Patrimônio Cultural reunirá expoentes do setor para discutir a valorização do patrimônio, a relação entre arte e tecnologia, e as oportunidades de negócios nesse mercado.

Com curadoria de Cláudio Pereira e coordenação executiva de Danielle Athayde, o evento contará com palestras de Tarsilinha do Amaral, Marili Brandão, James Lisboa, Carlos Bracher e Zé Roberto Silva, entre outros. A programação também inclui visitas guiadas e debates sobre temas como a relação entre arte, natureza e as nações indígenas.

O "Encontro Empreendedor da Economia Criativa do Patrimônio Cultural" tem curadoria de Cláudio Pereira e coordenação executiva de Danielle Athayde (foto: Jonhson Barros/Divulgação)

O evento integra a programação da exposição Museu Imaginário, que comemora os 40 anos do Museu de Arte de Brasília e está aberta à visitação pública até 20 de janeiro.

Leia também: Cooperativa é a aposta para alavancar a produção de mel no DF

Tecnologia e inovação em debate

O Centro de Convenções Ulysses Guimarães vai sediar, entre amanhã e quinta-feira, o maior evento de tecnologia e inovação do Centro-Oeste. São esperados mais de 1,5 mil empresários e especialistas para debater soluções tecnológicas inteligentes, sustentáveis e inovadoras.

As discussões na 6ª Mostra de Tecnologia Brasília Mais TI abordarão temas sobre como evitar que a inteligência artificial destrua a criatividade nas empresas até neuroengenharia e experiências imersivas.

Leia também: DF se prepara para liderar a produção de créditos de carbono

Na avaliação do presidente do Sindicato das Indústrias da Informação do DF (Sinfor-DF), Carlos Jacobino, a tecnologia da informação é o pilar fundamental da era digital, com impacto direto na forma como trabalhamos, vivemos, nos desenvolvemos, geramos riqueza e nos comunicamos.

Dois eventos na área de tecnologia serão realizados entre amanhã e quinta na capital federal (foto: Freepik)

Tecnologia e inovação em debate 2

Outro evento na área de tecnologia que vai agitar a capital federal é o Smash. O encontro também será realizado entre amanhã e quinta-feira, só que no Millennium Convention Center, no Setor de Clubes Esportivos Sul. Com entrada gratuita e expectativa de receber 9 mil pessoas durante os três dias, serão discutidos temas, como inovação, inclusão e o impacto transformador da tecnologia.

Serão mais de 100 palestras e debates distribuídos em 32 trilhas temáticas, abordando tópicos, como cibersegurança, inteligência artificial, tecnologias espaciais, e-sports, educação tecnológica, biotecnologia e cidades inteligentes. Entre os destaques está a trilha Ladies in Tech, dedicada a valorizar o protagonismo das mulheres no desenvolvimento tecnológico global.