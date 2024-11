Homem é preso por tentar violentar jovem em matagal do Recanto das Emas

19/10/2024. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Tentativa de Feminicídio no Recanto das Emas. 27 DP investiga o caso. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Um homem de 22 anos foi preso por importunação sexual na manhã desta segunda-feira (25/11), na Quadra 804, Conjunto 04, no Recanto das Emas. A ação foi conduzida pela equipe do Patrulhamento Comunitário da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que estava em rondas pela região.

De acordo com informações divulgadadas pela PMDF, os policiais militares notaram a atitude suspeita de um homem que apresentava ferimentos e roupas molhadas, tentando entrar à força em uma residência. A proprietária da casa demonstrava estar assustada. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou disfarçar e seguiu pela rua como se nada tivesse acontecido.

Os militares realizaram a abordagem e identificaram sinais de nervosismo no homem. Enquanto isso, outras pessoas se aproximaram relatando que o rapaz havia tentado arrastar uma jovem para uma área de mata próxima. Após ser contido, o suspeito foi encaminhado à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) para tratar os ferimentos e, em seguida, apresentado à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas). A vítima foi acolhida e orientada pelos policiais.