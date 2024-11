Novacap inicia trabalhos de recuperação do asfalto em Sol Nascente Obras visam consertar asfalto danificado pelas chuvas no domingo (24). Trabalhos devem seguir até às 18h desta segunda (25) - (crédito: Letícia Mouhamad )

Desde às 7h desta segunda-feira (25/11), 15 homens trabalham na restauração do asfalto danificado pelas chuvas durante uma tempestade na madrugada de domingo (24/11), na Avenida P2, no Sol Nascente. A empresa NG Engenharia, contratada pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), está responsável pelas obras, que devem seguir até às 18h.

No momento, a restauração está concentrada no conjunto E, onde houve mais estragos. Uma retroescavadeira está retirando os pedaços de asfalto que soltaram-se da pista. O trecho danificado tem cerca de 7m de largura. O local segue interditado e o trânsito foi desviado à esquerda, sentido Ceilândia.

A expectativa é que, até às 18h dest5a segunda, haja o recapeamento da estrada, com a aplicação de uma nova camada de asfalto na superfície.

Prejuízos

No Sol Nascente e Pôr do Sol, fortes chuvas provocaram estragos como asfaltos quebrados, muitos buracos nas ruas e entulhos espalhados nas vias e calçadas. Na avenida do Córrego das Corujas, em que o asfalto foi recentemente recapeado, todo o trabalho de obras foi perdido. Buracos impediam a passagem de carros, o asfalto se descolou do chão e os aterramentos das calçadas haviam sido levados pela força das águas.

O governador Ibaneis Rocha esteve na região para verificar a situação das famílias prejudicadas pelas enchentes. O chefe do Executivo orientou os secretários de Governo, José Humberto Pires, e de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro, a tomarem providências para a recuperação dos locais. "Estamos visitando cada casa, dialogando com os moradores. As ações serão realizadas em três etapas: melhoria da drenagem, recuperação do asfalto e limpeza da região. Permaneceremos aqui pelo tempo necessário para executar as medidas planejadas", declarou José Humberto.

Em nota nas redes sociais, Ibaneis comentou o caso. "Na madrugada deste sábado, as fortes chuvas causaram transtornos em áreas do Sol Nascente/Pôr do Sol. Nossos gestores começaram a monitorar a situação quando ainda estava escuro. Hoje cedo (ontem), visitei algumas casas atingidas e acompanhei de perto o trabalho da força-tarefa de diversos órgãos do nosso governo. Um mutirão foi iniciado para retirar a água das casas e ruas", escreveu. "Outra frente de trabalho no local é mapear as áreas mais afetadas para começar o trabalho de recuperação. Continuaremos a oferecer todo o suporte necessário à população neste momento", complementou.

Além da Novacap, outros órgãos e entidades devem atuar nas obras de restauração, como as secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), de Obras e Infraestrutura (SODF) e de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal), Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Serviço de Limpeza Urbana (SLU).

Outras regiões, como os trechos 2 e 3 do Sol Nascente, a avenida P2 P Norte, o condomínio Allegro e as proximidades da Guariroba, da UPA e do Hospital Regional da Ceilândia (HRC) também sofreram com cheias e danos por conta do aguaceiro.