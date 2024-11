Carro roubado no Gama é recuperado em menos de 15 minutos

Um carro roubado no Gama nesta segunda-feira (25/11) foi recuperado em cerca de 15 minutos após ação rápida de equipe de patrulhamento da Polícia Militar do Distrito Federal (PCDF). Após serem abordadas na região da Ponte Alta Norte, no Gama, por volta das 8h, por um homem armado, as vítimas deixaram o veículo e abordaram uma viatura policial, que realizou a busca. Depois de localizar o carro furtado, os agentes precisaram impedir uma tentativa de fuga do suspeito antes de recuperar o veículo.

A equipe da viatura RP 2759 realizava patrulhamento na DF-480, próximo ao terminal BRT, quando foi abordada por duas mulheres em estado de choque. As vítimas relataram que haviam acabado de ter o veículo roubado por um homem armado.

Sem perder tempo, os policiais militares iniciaram buscas na região. Durante o patrulhamento, o carro foi localizado na DF-475. Ao receber ordem de parada, o condutor do veículo desobedeceu e tentou fugir em alta velocidade. A perseguição, no entanto, foi breve. O suspeito, um homem de 21 anos com histórico criminal, perdeu o controle do automóvel e foi interceptado pelos agentes.

Após a abordagem, o indivíduo foi detido em flagrante e conduzido ao 20º Distrito Policial para os procedimentos legais. O veículo foi devolvido às vítimas.

* Com informações da PMDF