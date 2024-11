NATAL

Megavento na Esplanada dos Ministérios terá pista de patinação no gelo Entre as opções de entretenimento, está a pista de patinação no gelo. Além disso, haverá roda-gigante, carrossel, um presépio, teatro infantil, oficinas para crianças com confecção de cartinhas para o Papai Noel e enfeites para árvore de Natal