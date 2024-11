Traficante foragido após assassinato no Paranoá é procurado pela Polícia

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 6ª Delegacia de Polícia (DP), está à procura de Denis Henrique Reis Teixeira, de 43 anos, suspeito de homicídio ocorrido em um quiosque no Paranoá. O criminoso matou o pai de um usuário de drogas que tinha dívidas com o traficante.

Considerado pelas autoridades como uma pessoa perigosa, Denis tem diversas passagens pela polícia e é apontado como integrante da facção criminosa Comboio do Cão. Apesar das investigações realizadas pela equipe da 6ª DP, o acusado continua foragido.

"Por solicitação da Dra. Iris Helena Rosa, a 6ª DP solicita ampla divulgação da imagem do foragido, conhecido traficante e acusado de matar, a facadas, o pai de um usuário de drogas, em razão de dívida do tráfico de drogas. O assassinato ocorreu em um quiosque em via pública, em plena luz do dia. Há suspeitas de que Denis seja integrante de conhecida e perigosa facção criminosa. Foram feitas diversas diligências para sua localização, até o momento sem sucesso”, informa nota divulgada pelas autoridades.

Como ajudar

A PCDF pede que qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro de Denis Henrique Reis Teixeira entre em contato com a PCDF por meio dos canais on-line de denúncia no site oficial ou via Disque-Denúncia (197). Sigilo absoluto da informação.