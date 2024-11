Caixa d’água de UBS em São Sebastião está contaminada de larvas

A caixa d’água da Unidade Básica de Saúde (UBS) 10, em São Sebastião, está contaminada por larvas e mosquitos. O posto de saúde, que fica localizado na rua 14, Lote 21, aluga espaço em um prédio com apartamentos residenciais e o dispositivo de armazenamento, que está sem tampa, abastece os bebedouros dos pacientes e funcionários do local.

O Correio entrou em contato com a Secretaria de Saúde, que afirmou que a empresa responsável pela limpeza e manutenção da caixa d 'água foi acionada no dia 20 de novembro e foi constatada a inapropriação da água para consumo. De acordo com o órgão, o bebedouro foi interditado e a manutenção e limpeza, assim como a troca da tampa, foram marcadas para hoje (26/11).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“A Secretaria de Saúde está ciente da situação relatada e já adotou medidas imediatas para apurar e resolver o problema. Para garantir a segurança e o bem-estar de todos, o consumo de água do bebedouro e outras fontes internas foi temporariamente suspenso”, ressaltou a assessoria da Secretaria.

“A SES tomou providências para corrigir a situação, e uma equipe de manutenção será enviada nos próximos dias para consertar a tampa e realizar a higienização completa do reservatório, garantindo que a qualidade da água seja restabelecida. A SES está empenhada em resolver a situação com celeridade e assegurar um ambiente seguro e saudável para todos os usuários e trabalhadores da unidade.”, completou.

Veja o vídeo: