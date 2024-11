Apostadores do DF sonham com prêmio de R$ 55 milhões da Mega-sena

Viajar, ajudar os familiares e até mesmo se aposentar são alguns sonhos que os apostadores do Distrito Federal têm caso conquistem o prêmio de R$ 55 milhões da Mega-Sena. Os jogadores vão tentar a sorte nas seis dezenas do concurso 2.800, que será realizado nesta terça-feira (26/11), a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

Os brasilienses estão cheios de planos e sonhos para aproveitar a bolada caso vençam. É o caso de Roberto Vieira da Silva, 40 anos, motorista de ônibus, que afirmou ao Correio, que se vencer irá se aposentar. “Já avisei meus familiares que se eu ganhar esse prêmio não vou mais trabalhar. Vou investir tudo e viver dos rendimentos viajando bastante e curtindo com minha família”, declarou.

Ele contou que, dessa vez, está sentindo que será diferente dos outros jogos que fez e bateu, mas bateu na trave. “Estou muito confiante dessa vez. Eu sempre jogo os mesmos números há muitos anos e tem dado certo porque já fiz umas três quadras e ganhei mais de R$ 1 mil. Mas uma hora eu acerto, sou brasileiro e tenho esperança até o fim”, acrescentou.

Rita de Souza, 53, artesã, conta que joga há mais de 20 e está com fé que vai conquistar a bolada do sorteio. “Eu estou com fé que vou conquistar esse prêmio Quero ajudar minha família e esse valor todo vai resolver todos os nossos problemas. Outras vezes ganhei R$ 1.500, mas dessa vez vou levar tudo”, comentou com entusiasmo e confiança.

A artesã conta que tem planos bem estabelecidos para utilizar o dinheiro. “Eu vou comprar um lote e fazer a casa dos meus sonhos. Como não gosto muito de viajar e prefiro ficar em Brasília mesmo. Vou ajudar também toda a minha família e ninguém mais vai ter dividas, porque vão poder pagar todas”, ressaltou.

O sorteio da Mega-Sena terá transmissão ao vivo por meio do canal oficial da Caixa nas redes sociais. Além disso, por se tratar de um concurso que termina com zero, o prêmio máximo recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, de acordo com a regra da modalidade.

Para este concurso da Mega-Sena, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de terça-feira (26/11), pelo aplicativo Loterias Caixa e no portal Loterias Caixa. O jogo também pode ser feito nas casas lotéricas de todo o país. A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 5.