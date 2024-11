Começa nesta terça (26/11) a 1ª Conferência Distrital de Segurança Pública

A 1ª Conferência Distrital de Segurança Pública do Distrito Federal (CONFEDISP) começa nesta terça-feira (26/11). Até a próxima quinta-feira (28/11), especialistas da área de segurança pública, representantes da sociedade civil, de entidades de classe e do poder público debatem sobre diversas áreas relacionadas ao tema.

O evento é realizado pela Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF) e a programação, que varia entre os três dias, conta com palestras sobre segurança integral e integralidade, acerca do Plano Distrital de Segurança Pública no contexto da Confedisp e promove, também, palestras aos delegados que atuam no DF, entre outros.

Os inscritos — servidores e sociedade civil — para participar do evento, que tiveram até esta segunda-feira (25/11) para preencher o formulário, contam com transporte gratuito para o evento durante os três dias. Os ônibus saem das estações Asa Sul e Shopping (ParkShopping) em diversos horários.

O objetivo do evento é ampliar a integração e a integralidade entre os participantes na construção de propostas para melhorias e inovações relacionadas à segurança, reunindo profissionais e especialistas do setor.

Para conferir os detalhes da programação, basta acessar o site oficial da CONFEDISP.