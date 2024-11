Hemocentro bate recorde de doação no Dia Nacional do Doador de Sangue

A Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) registrou, nesta segunda-feira (25/11), o maior número de doações de sangue no ano. Na data que é comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue, foram coletadas 270 bolsas, número que supera a meta diária de 180 bolsas.

Onsei Okumoto, presidente da Fundação Hemocentro, comenta que o número de doações reflete a força da mobilização coletiva. “Cada doação representa um gesto de solidariedade e amor ao próximo. Estamos emocionados com o engajamento da população, que atendeu ao nosso chamado para salvar vidas. O recorde de hoje nos inspira a seguir trabalhando para ampliar ainda mais o número de doadores regulares”, afirmou.

Junto com a comemoração do Dia Nacional do Doador de Sangue, a data marcou o início da Semana Nacional do Doador de Sangue, que segue até sexta-feira (29/11). A semana é comemorada com o tema “Hoje é um lindo dia para salvar vidas” e tem uma programação que inclui diversas atividades como distribuição de mudas do projeto Ethos do Cerrado, sessões de massagem e reflexologia oferecidas pelo grupo Fuji, além de apresentações musicais.

Nesta terça-feira (26/11), a torcida do Atlético Mineiro participa da campanha realizando uma doação de sangue coletiva. Monumentos e prédios públicos, como o Teatro Nacional Cláudio Santoro, O BRB e o prédio do Detran-DF serão iluminados de vermelho em homenagem aos doadores de sangue.

Segundo o Hemocentro, a média de 180 doações diárias é suficiente para manter sob controle a demanda da rede pública de saúde, Hospital da Criança, Instituto de Cardiologia do DF e o Hospital das Forças Armadas.

Apesar da média coletada diariamente, alguns tipos sanguíneos estão com níveis em estado crítico. Os tipos são: O, positivo e negativo; B positivo e A negativo.

Cada doação de sangue pode salvar até quatro vidas, já que o material coletado pode ser dividido em hemácias, plaquetas e plasma que ajudam pacientes em diversas situações.

Como doar?

Para doar sangue é necessário realizar o agendamento pelo site AgendaDF ou pelo telefone 160, opção 2. Os atendimentos sem agendamento são realizados conforme a capacidade diária.

Com informações da Agência Brasília

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel