Novo cartão-postal, bacia de detenção do Drenar-DF está sendo construída

A bacia de detenção do programa Drenar-DF será alocada no Parque Urbano Internacional da Paz, espaço também será destinado para o lazer de moradores e visitantes de Brasília. O futuro cartão-postal de Brasília ficará no Setor de Embaixadas Norte, em frente ao Iate Clube, próximo à via L4. Contará com 5 mil m² de calçadas, além de ser cimentado em relevo, formando uma espécie de banco integrado ao chão que permitirá desfrutar do ar livre no local. Para promover os passeios de bicicleta, o sistema cicloviário que já existe será complementado com um novo trecho de 1km que irá percorrer o parque.

No local, também está prevista uma área destinada para esculturas e plantio de árvores e arbustos. Ao todo, serão 249 novas plantas, sendo para sombreamento e frutíferas; para sombreamento – como magnólias-do-brejo, aroeiras-vermelhas e copaíbas – e frutíferas, como aceroleira, pitangueira, amoreira, jabuticabeira e goiabeira.

Quando finalizado, o local será um novo ponto turístico da capital, assim como outros locais com essa finalidade, permitirá ensaios fotográficos, piqueniques, passeios e eventos turísticos.

Preservação

A bacia de detenção tem o objetivo de receber e devolver toda a água da chuva captada pelo Drenar-DF e devolver à natureza sem gerar impactos ao meio ambiente. Por determinação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a área da bacia de detenção deverá ser totalmente cercada por alambrados de aço galvanizado.

Com capacidade para até 96 mil m³ de água e volume útil de 70 mil m³, a bacia terá as funções de reduzir a pressão da água que chega ao Lago Paranoá e reduzir o índice de sujeira que chega ao corpo hídrico, o processo será realizado por decantação.

*Com informações da Agência Brasília