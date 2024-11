Saidão: 26 presos não retornaram às unidades prisionais do DF

Dos 1.857 presos liberados na penúltima saída temporária de 2024, 26 não retornaram às unidades prisionais, o equivalente a 1,40% do total. O oitavo saidão mobilizou 257 policiais penais, que fizeram 3.268 fiscalizações. Vinte custodiados foram recolhidos por descumprir as regras do benefício.

Os presos foram liberados na quinta-feira (21/11) e deveriam retornar nesta segunda-feira (25/11). Ao longo dos dias, a Polícia Penal do DF montou uma operação com o apoio da Polícia Penal do Estado de Goiás para fiscalizar os presos — que devem cumprir as normas estabelecidas, como não sair de casa após às 18h. As equipes estiveram em 29 regiões do DF e três cidades do Entorno

Além dos 26 reeducandos que não retornaram, três se envolveram em ocorrências policiais. Pela norma, quem não se apresenta à respectiva unidade recebe falta grave e pode regredir de regime e perder o benefício. A próxima e última saída temporária de 2024 deve ocorrer próxima ao Natal.

A Polícia Penal pede para que, quem souber de informações que levem aos foragidos, denuncie pelo número: (61) 9.9666-6000.