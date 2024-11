Morte de menino de 9 anos gera comoção na comunidade da Fercal

A morte de Guilherme Pires dos Santos, de apenas 9 anos, gerou comoção na população da Fercal. O menino morreu ao ser atingido por uma pedra que caiu de um caminhão que tombou na DF-150, por volta das 10h30 desta terça-feira (26/11). Uma familiar do menino, que preferiu não se identificar, afima que a região administrativa está de luto. “A comunidade ficou em lágrimas por essa fatalidade. De adultos a criança chorando a perda”, contou.

Guilherme morreu ao ser atingido por uma das pedras que caiu da carreta. O veículo transportava rochas de grande porte quando o motorista, ao fazer uma curva, perdeu a direção e tombou. Nesse momento, as pedras caíram sobre a via, atingindo o menino e os carros estacionados na rua.



O condutor do caminhão, identificado pelas iniciais L. L. O, 36, ficou preso às ferragens e foi encaminhado, na aeronave do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), consciente e orientado, para o Hospital Regional de Sobradinho (HRS), apresentando escoriações pelo corpo e fratura no braço esquerdo.