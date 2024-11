Foragida por matar a filha de 3 anos é presa no quintal da casa da namorada

Foragida desde agosto, uma mulher de 29 anos acusada de matar a própria filha de 3 anos foi capturada nesta terça-feira (26/11), em Ceres, município de Goiás. O crime ocorreu em Brazlândia. A suspeita foi presa no quintal da casa da namorada, em uma operação conjunta entre a 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) e a Delegacia de Ceres.

Segundo as investigações, a criança morreu em circunstâncias cruéis e marcadas por negligência. Além dos episódios de maus-tratos frequentes, testemunhas relataram que a vítima era espancada e chegou, em uma das vezes, a ter o pé quebrado.

A menina sofria ainda de epilepsia e necessitava de medicação contínua para controlar convulsões. No entanto, a mãe teria administrado os medicamentos de forma inadequada e, em alguns momentos, privou a criança do tratamento, revelaram as investigações. A certidão de óbito atestou como a causa da morte complicações pós-crises convulsivas.

A prisão foi realizada após a 18ª DP localizar o paradeiro da suspeita e acionar a Delegacia de Ceres. A mulher foi encontrada na casa da atual companheira, transferida para o sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça.