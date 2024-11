Boteco famoso em Brasília assume lugar do Primeiro Bar, no SIG

O que antes era bochicho, agora está confirmado. O tradicional Primeiro Bar dará lugar ao "hype" da cidade: o boteco Caju Limão. A inauguração está agendada para abril, mas as reformas no local começam em janeiro de 2025. O Primeiro Bar, que esteve em funcionamento por mais de 10 anos no Setor de Indústrias Gráficas, será fechado para dar lugar ao boteco e uma lanchonete.

A entrega das chaves será em 31 de dezembro aos grupos de empresários Mult (responsáveis pelos estabelecimentos Caminito e Nazo) e Fermento (à frente dos restaurantes Responsa e Foster’s). A ideia é abrir uma nova unidade do Caju Limão, de forma independente, que atualmente funciona na 202 Norte. O cardápio de bebidas e petiscos de boteco será mantido, com assinatura da chef Barbara Frazão, assim como o da Asa Norte. A reforma do espaço ficará a cargo do Studio Roque Arquitetura, com o objetivo de preservar o padrão arquitetônico do local.

Em entrevista exclusiva ao Correio, o grupo Fermento também revelou os planos para a abertura de uma unidade da Foster’s. "Estamos avaliando as regiões que mais se alinham ao perfil da marca. Ela se conecta especialmente com o público jovem e famílias, sendo uma hamburgueria especializada em smash burgers, com o compromisso de fazer o tradicional da melhor maneira possível. Acreditamos que a marca tem uma forte identificação com o Sudeste e estamos empolgados com a possibilidade de abrir mais uma unidade ao lado dos irmãos." A previsão é que o restaurante seja inaugurado ao lado do novo boteco.

Os donos do Primeiro Bar foram procurados, mas não responderam até a última atualização desta reportagem.