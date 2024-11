Prefeitos eleitos aumentam movimento de bares e restaurantes do Plano

Uma caravana de prefeitos eleitos passará por Brasília nesta semana. Desde ontem, os novos gestores que assumirão o comando de cidades da região Sul e de Mato Grosso do Sul estão na capital federal para participar de um evento organizado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Amanhã e quinta-feira, é a vez dos eleitos de Minas e São Paulo. Além de procurar os congressistas com o pires na mão em busca de mais recursos para os municípios, a leva de novos gestores que passou pela capital federal na semana passada — oriundos do Nordeste, Espírito Santo e Rio de Janeiro — provocou um aumento no tíquete médio gasto em bares e restaurantes do Plano Piloto.

Teve empresário que viu o faturamento semanal da casa aumentar em até 30% por conta da presença de políticos e assessores. Sem dúvida, uma grana extra importante em semana de pagamento da primeira parcela do 13º.

Leia também: Redução do ITBI entra na pauta da Câmara Legislativa

Startup de precatórios

Um startup brasiliense lançou uma plataforma on-line gratuita que conecta quem quer vender precatórios a possíveis compradores. Diferentemente de outras plataformas, a ComPre — Comercialização de Precatórios não compra os títulos públicos judiciais antes de colocá-los à venda, oferecendo mais opções e flexibilidade para os vendedores.

Equipe da ComPre — Comercialização de Precatórios: Andre Santos (D), sócio-fundador e diretor de TI; Joyce, CEO da empresa, e Diego Rodrigues (E), o responsável jurídico (foto: Divulgação)

A plataforma permite a negociação de qualquer tipo de precatório, com diferentes valores e esferas. Os fundadores acreditam que a democratização do acesso a esse mercado pode beneficiar milhares de pessoas que aguardam o pagamento das dívidas governamentais, estimadas em mais de R$ 260 bilhões.

"Damos a opção para o vendedor escolher se quer vender por um valor fixo, ou se quer receber ofertas, estipulando somente um valor mínimo. Este também é outro diferencial nosso: assim, o vendedor tende a conseguir um deságio menor pelo seu precatório", diz o sócio-fundador e diretor de TI André Santos, à direita na foto com a sócia Joyce, CEO da empresa, e Diego Rodrigues, o responsável jurídico.

Em busca de soluções para TI

Em mais um evento na área de tecnologia nesta semana na capital federal, líderes empresariais, acadêmicos, especialistas e autoridades participam, amanhã, de um dia de palestras e painéis no Sindesei Tech Excellence, no Dúnia City Hall, no Lago Sul.

Gustavo Caetano, CEO da Samba Tech, fará a palestra magna (foto: Divulgação)

As discussões devem ficar focadas no deficit crescente de profissionais qualificados em tecnologia e no avanço da transformação digital, principalmente em relação à inteligência artificial generativa. "Nosso objetivo é criar um espaço para o diálogo e a inovação, conectando diferentes setores para enfrentar desafios e construir soluções colaborativas", destaca Marco Túlio Chaparro, presidente do Sindesei-DF.

A palestra magna do evento será ministrada pelo CEO da Samba Tech, Gustavo Caetano, apontado como empreendedor do ano pela revista Pequenas Empresas Grandes Negócios e autor do livro Pense simples.

Leia também: Cooperativa é a aposta para alavancar a produção de mel no DF

Desafios da regulação

Elaborado por um time de mais de 70 especialistas, a obra, em dois volumes, aborda temas como a proibição dos cigarros eletrônicos, normas das "big techs" e o impacto da geração fotovoltaica no sistema elétrico (foto: Reprodução)

Uma publicação inédita, o Direito Regulatório Brasileiro, promete ser referência para quem acompanha os desafios da regulação no país. Elaborado por um time de mais de 70 especialistas, o livro, em dois volumes, aborda temas como a proibição dos cigarros eletrônicos, normas das "big techs" e o impacto da geração fotovoltaica no sistema elétrico. A obra, organizada pelo Instituto Brasileiro de Direito Regulatório (IBDRE), busca promover um debate técnico e prático sobre os impactos das normas estabelecidas por agências reguladoras, Congresso e demais entidades. O lançamento será amanhã, às 19h, no auditório do Condomínio ÍON, na 601 Norte, e contará com a presença de autoridades, especialistas e demais interessados no tema.