Velório de Guilherme Pires reúne dezenas de pessoas em Sobradinho

O velório de Guilherme Pires dos Santos Silva, de 9 anos, vítima de um acidente envolvendo um caminhão na DF-150, foi marcado por comoção e homenagens na Capela 3 do Cemitério de Sobradinho, nesta quarta-feira (27/11). Cerca de 150 pessoas, entre familiares, amigos e vizinhos, estiveram presentes para a despedida do menino, conhecido pela alegria e paixão pelo futebol.

"Guilherme ficou conosco por dois anos. Era um jogador excepcional e uma criança de alegria contagiante. Vivia intensamente. Para nós, é como se tivéssemos perdido um filho; e para nossos meninos, um irmão", disse emocionado Elicarlos Moreira, 46 anos, coordenador da escolinha de futebol Núcleo Base de Futebol G10, onde Guilherme jogava.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os primos de Guilherme, que estavam muito próximos a ele, também expressaram suas tristezas. "O Gui era muito presente em nossas vidas. Sempre estávamos juntos. É uma perda enorme. Meu coração está quebrado", contou Jackson Lemes, de 25 anos.

A mãe de Guilherme, visivelmente abalada, não quis falar com a imprensa. Ela recebeu o apoio de parentes e amigos, enquanto muitos questionavam a tragédia e cobravam medidas para evitar novos acidentes.

O caso



Guilherme Pires dos Santos Silva estava em frente à casa da tia, acompanhado do primo de dois anos, quando o acidente aconteceu, na manhã desta terça-feira (26/11). O caminhão caçamba, carregado com areia e pedras grandes, perdeu o freio e tombou em uma curva, e as pedras rolaram na direção das crianças. O menino conseguiu empurrar o carrinho onde estava o bebê, que foi atingido de raspão. O bebê foi levado ao Hospital Regional de Sobradinho e, segundo informações médicas, passa bem.

O motorista do caminhão, de 36 anos, ficou preso às ferragens e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) em estado grave. Ele também foi encaminhado ao Hospital Regional de Sobradinho.