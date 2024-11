Velório de menino morto em acidente na Fercal será nesta quarta

O velório de Guilherme Pires dos Santos Silva, de 9 anos, será realizado nesta quarta-feira (27/11), na Capela 3 do Cemitério de Sobradinho, das 13h às 15h. O menino morreu após ser atingido por uma pedra transportada por um caminhão que tombou na DF-150, na região da Fercal, na tarde de terça-feira (26/11).

Leia também: Morte de menino de 9 anos gera comoção na comunidade da Fercal

Guilherme estava na frente da casa da tia, acompanhado do primo de 2 anos, quando o acidente aconteceu. O caminhão caçamba, carregado com areia e pedras grandes, perdeu o freio e tombou em uma curva, e as pedras rolaram na direção das crianças. O menino conseguiu empurrar o carrinho onde estava o bebê, que foi atingido de raspão e levado ao Hospital Regional de Sobradinho. Segundo informações médicas, o bebê passa bem.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O motorista do caminhão, de 36 anos, ficou preso às ferragens e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) em estado grave. Ele também foi encaminhado ao Hospital Regional de Sobradinho.

Guilherme morreu ao ser atingido por uma pedra, na Fercal (foto: Material cedido ao Correio)

O caminhão, que pertence a uma empresa terceirizada que presta serviços para a Novacap, tombou próximo a um radar de velocidade de 50 km/h. A 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II) investiga as causas do acidente. A área foi periciada, e o corpo do menino foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).