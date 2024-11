Ibaneis recebe alta após ficar internado para tratar de infecção no ouvido

O governador Ibaneis Rocha (MDB) recebeu alta na manhã desta quarta-feira (27/11), após ficar internado em um hospital particular para tratar de uma gripe forte que evoluiu para sinusite e infecção no ouvido.

De acordo com o próprio governador, ele optou por se internar na noite de segunda-feira (25/11) para agilizar o tratamento. “Peguei uma gripe forte que evoluiu para uma sinusite e uma infecção no ouvido esquerdo. Preferi vir ao hospital para agilizar o tratamento”, disse, ao Correio.

“Eu escolhi fazer o tratamento aqui pela disponibilidade de exames e médicos. Continuo trabalhando; inclusive, neste momento estou aqui com minha chefe de gabinete. Amanhã (hoje) estarei de volta à ativa”, completou, na ocasião.

Ibaneis esteve de férias recentemente em Roma e destacou que o clima frio da capital italiana pode ter contribuído para seu quadro de saúde. O governador já voltou a despachar no Palácio do Buriti e cumpriu agenda na manhã desta quarta (27/11).

Check-up

Ibaneis passou por um check-up no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, ao retornar das férias, na última semana, após exames indicarem uma calcificação na cabeça do fêmur. Em agenda recente para a inauguração do viaduto do Jardim Botânico, ele compareceu ao evento utilizando muletas.

Nas últimas semanas, Ibaneis se queixou de dores e explicou que o uso de muletas é uma forma de aliviar a pressão sobre o fêmur e a bacia.