Brinquedoteca Comunitária de São Sebastião promove feira natalina

Por Bruna Pauxis—Neste sábado (30/11) e no domingo (1/12), será realizada, no Bloco G da SQN 215, mais uma edição da Feirarte, a feira de Natal da Ludocriarte, ONG que atua há 25 anos auxiliando crianças de São Sebastião. Com brechó, artesanato e comidas, o evento busca captar recursos para a atuação da organização, que promove a inclusão social de crianças e adolescentes da periferia do Distrito Federal.

“Fazemos a Feirarte desde 2006. A nossa feira é beneficente e todo recurso arrecadado é para atuação da Ludocriarte, principalmente da brinquedoteca, que é nosso maior projeto”, explica Maria Lúcia Ono, organizadora da feira.

Ludocriarte

Criada em 2005, a Brinquedoteca Comunitária da Ludocriarte está localizada na Quadra 103 do Setor Residencial Oeste, em São Sebastião, e atende crianças e adolescentes de 9 a 14 anos em situação de vulnerabilidade social. Em contraturno escolar, os alunos brincam, fazem artesanato, aulas de música e atividades culturais.